Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить украинский форум

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить форум регионов, который пройдет осенью в Житомире.

Об этом сообщил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол.

«Зеленский пригласил Александра Лукашенко на форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие», - цитирует «Интерфакс» дипломата.

Владимир Зеленский направил Александру Лукашенко приглашение на форум 2 июля. А позже украинский лидер поздравил президента Белоруссии с Днем независимости республики. В поздравительном письме Зеленский отметил важность добрососедских отношений между Киевом и Минском.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко совершит 17-18 июля визит в Россию, где проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В первый день у лидеров двух государств состоится неформальная беседа. А 18 июля в Санкт-Петербурге Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России. В рамках этого визита запланировано время для двусторонних переговоров, где президенты двух стран обсудят в том числе вопросы развития торгово-экономического сотрудничества.