Москалькова назвала число россиян, удерживаемых на Украине

Список задержанных на Украине граждан РФ для обмена включает 50 человек. При этом 27 из них уже находятся в местах лишения свободы, по остальным окончательного решения не принято.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова по итогам встречи со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

«Сегодня из российского списка по 50 гражданам России 27 человек находятся в местах лишения свободы, из них отбывают наказание 13 лиц, нет решений апелляционных инстанций пяти, нет вынесения решений первыми судебными инстанциями восьми лицам, решения судов первой инстанции не вступили в законную силу в отношении одного человека, и 23 человека у нас, слава богу, на свободе из этого списка», - сказала Москалькова в ходе совместной пресс-конференции.

Ранее вопрос о возможной амнистии для участников конфликта в Донбассе с главами ДНР и ЛНР обсудил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что всеобщая амнистия является одним из основополагающих пунктов минских соглашений. Кроме этого, договором предусмотрены предоставление особого статуса самопровозглашенным республикам, проведение на их территории выборов, прекращение огня и отвод вооружений с линии соприкосновения.