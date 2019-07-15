МВД прекратило расследование в отношении фигуристки Алины Загитовой

Алина Загитова избежала штрафа за вождение без прав и непристегнутый ремень безопасности. МВД прекратило расследование в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В мае этого года Алина Загитова выложила в Instagram видео, на котором она управляет автомобилем. Судя по кадрам, девушка двигалась по проселочной дороге. На тот момент ей было 16 лет.

После публикации в Сети этого видео в адрес спортсменки обрушился шквал критики. Многие пользователи посчитали, что девушка не должна была садиться за руль не учебной машины без прав.