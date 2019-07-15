Директор Шатунова рассказал о самочувствии артиста после госпитализации

Певец Юрий Шатунов выписался из больницы. Теперь он собирается на запланированный отдых с семьей, сообщил директор артиста Аркадий Кудряшов.

В комментарии «Звезде» он добавил, что перед подготовкой к очередному туру Шатунов с семьей проведет время в Сочи.

«Сейчас он придет в себя, и в ближайшее время с семьей они вылетают на отдых, как планировали, на море в Сочи. Они любят активный отдых: горы, Красная Поляна… В горах еще - рыбалка на дикую форель», - отметил он.

Артиста госпитализировали во время гастролей в Новороссийске, врачи оказали ему помощь, однако, чтобы не подводить зрителей, Шатунов все же вышел на сцену. Позже у певца выявили воспаление гайморовой пазухи, он был прооперирован в одной из столичных клиник.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что Шатунов находится в Москве с семьей и идет на поправку. Он поблагодарил всех поклонников, которые следили за состоянием здоровья любимого артиста и отметил, что после периода реабилитации в Сочи Шатунова ожидает продолжение тура по городам России.