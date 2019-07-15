Роль агента 007 впервые исполнит женщина

Нового агента 007 впервые за всю историю бондианы сыграет женщина - темнокожая актриса Лашана Линч.

Российским зрителям она известна по недавней роли Марии Рэмбо в картине «Капитан Марвел».

По сценарию 25-го фильма о легендарном секретном агенте главный герой в исполнении Дэниела Крейга уходит в отставку, а на его место приглашают девушку.

Фанаты знаменитой кинофраншизы отреагировали на новость неоднозначно. Большинство зрителей уверены, что новый агент лишь испортит сценарий, и предложили режиссеру снять абсолютно другой фильм. Однако создатели картины поспешили успокоить фанатов и заявили, что суть ленты останется неизменной: классические погони, драки и закрученный сюжет.