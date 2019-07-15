Взрывчатка и боеприпасы: опубликованы кадры задержания террористов ИГИЛ* под Ростовом

В ФСБ опубликовали кадры задержания террористов ИГИЛ* в Ростовской области. В составе ячейки были три россиянина.

Как ранее уточнили в ЦОС ФСБ РФ, злоумышленники планировали теракт на объектах массового пребывания граждан, а также нападение на полицейских.

На опубликованных кадрах виден взорвавшийся автомобиль. В нем находился главарь группировки, который открыл стрельбу из автомата по правоохранителям при попытке последних остановить его машину. Инцидент произошел у хутора Глинки. В результате ответного огня в автомобиле террориста прогремел взрыв. Преступник погиб на месте.

Кроме того, сотрудникам ФСБ удалось задержать еще двух членов террористической группировки. В ходе обысков удалось обнаружить взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту задержания. Все обстоятельства выясняются.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ