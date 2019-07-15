Ради качества: в России приступают к маркировке молочной продукции
Данное нововведение увеличит финансовую нагрузку на предприятия, но вместе с тем повысит качество молочных продуктов.
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В России стартует эксперимент по электронной маркировке молочных продуктов. Теперь в магазинах ряда регионов, в том числе Москвы, на упаковках появятся специальные штрих-коды. Соответствующее постановление правительства вышло в начале июля.
Покупатели, с помощью мобильного приложения, смогут отсканировать код и проследить «жизнь» товара от производства и до самой кассы.
Эксперимент продлится до конца февраля следующего года. Авторы новой системы уверены, что маркировка увеличит финансовую нагрузку на предприятия, но вместе с тем улучшит и качество продуктов.