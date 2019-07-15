В Кремле опровергли выделение льгот «Роснефти» на развитие Арктики

В Кремле опровергли новость о предоставлении компании «Роснефть» 2,6 триллионов рублей на развитие арктических месторождений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз», - заявил представитель Кремля при общении с журналистами.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин направил в адрес российского президента письмо с просьбой о предоставлении налоговых льгот на сумму 2,6 триллиона рублей, а также представил план нового проекта развития арктического региона.