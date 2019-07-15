ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ* в Ростовской области

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь деятельность ячейки террористической группировки «Исламское государство»* в Ростовской области, в состав которой входили три россиянина.

По данным ЦОС ФСБ РФ, злоумышленники готовили теракт на объектах массового пребывания граждан и нападение на полицейских.

Вместе с тем отмечается, что на след подозреваемых силовики вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле прошлого года ростовской террористической ячейки. Главарь группировки открыл стрельбу из автомата по правоохранителям при попытке последних остановить его автомобиль у хутора Глинки. От ответного огня в машине террориста прогремел взрыв - взорвалось неустановленное устройство. Преступник погиб на месте.

Позже в Ростове-на-Дону были задержаны еще два члена террористической группы. В ходе досмотра сотрудникам ФСБ удалось обнаружить у них взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

Следователи возбудили дело по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

*ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ