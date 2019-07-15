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Россия проведет наблюдательный полет над Италией

Алексей Савелов
01:30 15.07.2019
В небе над республикой российский самолет наблюдения Ан-30Б.
Россия проведет наблюдательный полет над Италией
© Фото: Минобороны РФ

Россия проведет наблюдательный полет над территорией Италии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В рамках реализации международного договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Итальянской Республики», - рассказал он.

Рыжков также отметил, что полет будет выполняться с аэродрома открытого неба Чампино, расположенного под Римом, а максимальная дальность полета составит 2015 километров.

Самолет наблюдения Ан-30 не предназначен для применения какого-либо оружия. Сам самолет, а также установленные на нем аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование.

Кроме того, в рамках реализации Венского документа 2011 года российские военные в период с 15 по 19 июля проведут также инспекцию на территории Венгрии.

«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 17 тысяч квадратных километров», - сообщил Рыжков.

Начальник Национального центра отметил, что в ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.

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