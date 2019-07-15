Стало известно, когда Boeing 737 MAX может вновь начать полеты

Стало известно, когда могут вновь начаться полеты лайнеров Boeing 737 MAX. По мнению западных экспертов, компания не успеет устранить имеющиеся в самолетах проблемы до 2020 года.

Вместе с тем, более скорому возобновлению полетов может помешать также и смена руководства Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Помимо прочего, The Wall Street Journal также сообщает, что место главного разработчика Boeing 737 займет 34-летний Марк Дженкинс, ранее руководивший разработкой новой модели самолета.

Напомним, данная модель самолета становилась участниками уже нескольких громких авиакатастроф, в частности, в Эфиопии и Индонезии. В 2018 году после взлета из аэропорта Джакарты потерпел крушение Boeing 737 с 189 людьми на борту, все погибли; в 2019 году потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, на борту которого находилось 149 пассажиров, включая трех русских туристов, и восемь членов экипажа. После этого в Boeing заявили, что знали о неполадках в системе самолетов с 2017 года.