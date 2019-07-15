Врио главы Ингушетии рассказал о состоянии госпитализированной в Москву девочки

Девочка из Ингушетии, которая была избита тетей, чувствует себя хорошо. Однако лечение по-прежнему будет продолжаться. С таким сообщением выступил временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Ребенок чувствует себя хорошо. Однако лечение еще должно быть продолжено. Мы полагаем, что у нее все будет в порядке. Человек до определенного возраста не дееспособен. Она может полагаться только на нас, на врачей», - подчеркнул он.

Вместе с тем Калиматов выразил благодарность врачам клиники, которые приняли ребенка и проводят лечение.

«Мы все сделаем, чтобы этот ребенок в дальнейшем жил там, где ему будет уютно, его будут любить и будут заботиться о нем», - заключил он.

Четвертого июля в детскую больницу Назрани доставили девочку 2012 года рождения со множеством травм. Позднее ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Шестого июля суд в Ингушетии арестовал сроком на два месяца тетю избитой девочки, она подозревается в избиении ребенка. По информации Следственного комитета РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов. Подозреваемая и ее муж - сотрудник полиции, имеют своих двоих детей. Их передали в реабилитационный центр.

В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщали, что самочувствие Аиши Ажиговой улучшается, девочка начала есть и стала активнее. У ребенка наметились улучшения в левой руке, а в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти.