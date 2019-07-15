Заживо погребенный: Трамп «похоронил» Шварценеггера

Журналист Yahoo News Хантер Уокер заявил, что американский президент Дональд Трамп сообщил о смерти Арнольда Шварценеггера. Об этом журналист написал в своем Twitter.

Журналист цитирует американского президента, который заявил, что Шварценеггер якобы «умер».

«Я был там», - сказал Трамп.

В свою очередь Шварценеггер отреагировал на слова американского президента. На своей странице в Twitter он написал, что жив, и предложил сравнить налоговые декларации.

«Я все еще здесь», - обратился он к Трампу.

© Schwarzenegger, Twitter

При этом позже Уокер уточнил, что фраза Трампа якобы была вырвана из контекста. По его словам, американский президент говорил о рейтингах реалити-шоу «Кандидат» (The Apprentice), ведущим которого он был до февраля 2015 года. Шоу выходило в период с 2004 по 2017 год. После избрания Трампа президентом США ведущим программы стал Шварценеггер.