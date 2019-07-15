Тереза Мэй станцевала и спела под хиты АВВА

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь станцевала под хиты группы АВВА. Политика заметили на фестивале музыки и искусств в Хенли. Мэй ритмично двигала руками под такие композиции, как «Mamma Mia», «Take A Chance» и «Money, Money, Money». Песни знаменитой шведской группы исполнил коллектив Bjorn Again.

О любви Терезы Мэй к группе ABBA и танцам весь мир узнал в 2018 году. Тогда политик вышла на сцену на съезде Консервативной партии под «Dancing Queen».

Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании. Она заявила о своем решении уйти, добавив, что делает это «без обид и злости». Мэй также поблагодарила избирателей за возможность послужить своей стране. Политик призналась, что на посту премьер-министра ей очень тяжело далось поражение по Brexit. При этом Мэй подвергалась критике как от сторонников выхода Британии из Евросоюза, так и от противников. Одни обвиняли ее в излишней лояльности, другие - в жестокости. Тем не менее Мэй заявила, что «сделала все, что могла». В одном из недавних интервью экс-премьер Великобритании сообщила, что планирует больше времени уделять благотворительности.