Медведев подписал документ, который поможет ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое ускорит выплаты гражданам, пострадавшим в результате катастрофического наводнения в Иркутской области.

«В частности, установлен трехдневный срок для оформления документов на предоставление выплат», - отмечается в документе.

Кроме того, региональному правительству поручено оказывать максимальное содействие при создании комиссии по оценке степени утраты имущества, информировать население о порядке и месте проведения соответствующих выплат.

Контроль за доведением денег до получателей возложен на ЦБ. Банкам на местах рекомендовано обеспечить продленный режим работы всех подразделений и по возможности расширение банкоматной сети.

За оперативную доставку пенсий и других социальных выплат отвечает Пенсионный фонд РФ и «Почта России». Руководству МВД поручено обеспечить бесперебойную и своевременную выдачу или замену утраченных документов.

Рекордный по своей разрушительной силе паводок затопил 107 населенных пунктов Иркутской области. Больше других пострадали Тулунский, Тайшетский и Нижнеудинский районы.

В районе Тулуна река Ия поднялась выше критического уровня и затопила 11 тысяч жилых домов. Более трети из них не подлежат восстановлению. Потоками воды смыты мосты, разрушены дороги. От наводнения пострадали более 38 тысяч человек.