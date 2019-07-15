В Подмосковье задержали криминального авторитета за убийство депутата

В Московской области был задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов, известный как Шишкан. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, Шишкан причастен к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой, а также членов ее семьи. Инцидент произошел в 2012 году.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также Шишкан проверяется на причастность к другим преступлениям.

Кадры с места задержания были опубликованы Министерством внутренних дел РФ.