В Подмосковье задержали криминального авторитета за убийство депутата
По данным следствия, Шишкан причастен к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой.
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В Московской области был задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов, известный как Шишкан. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, Шишкан причастен к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой, а также членов ее семьи. Инцидент произошел в 2012 году.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также Шишкан проверяется на причастность к другим преступлениям.
Кадры с места задержания были опубликованы Министерством внутренних дел РФ.