Китайские СМИ назвали самое «ужасное» оружие российской армии

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А калибра 220 миллиметров, которая поступила на вооружение российской армии десять лет назад, является ее самым разрушительным оружием. К такому выводу пришли журналисты и военные обозреватели из Китая. Они отмечают уникальные характеристики российской огнеметной системы, которая способна «уничтожить целую деревню за семь секунд».

ТОС-1А сравнили с аналогичными системами и оружием предыдущего поколения. Российская огнеметная система представляет собой многоствольную ракетную установку. При этом высокоэнергетическое топливо уже находится в ракетном снаряде, что позволяет доставить его к цели с высокой точностью.

Данная особенность, по мнению автора статьи, помогает тяжелой огнеметной системе существенно увеличить шансы на победу в условиях уличных боев.

ТОС-1А установлена на шасси от танка Т-72, при этом обладает высокой мобильностью и обороноспособностью, а на ее ходовой части расположены 30 ракетных установок, напоминает обозреватель китайского портала Sina.com.

Ведя залповый огонь, ТОС-1А способна выпустить все имеющиеся у нее ракеты в течение семи секунд. Сами снаряды могут быть двух типов - зажигательные или термобарические.

Огнеметная система способна поражать цели на удалении до 12 километров. В условиях современного боя это означает, что ТОС может атаковать, оставаясь неуязвимой для потенциального противника.