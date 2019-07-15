СМИ: Порошенко имеет пять различных паспортов и гражданств

Украинские СМИ с ссылкой на «осведомленный источник» в прокуратуре города Кишинева сообщили о наличии у бывшего украинского президента Петра Порошенко якобы 5 паспортов, оформленных на разные имена. При этом на Украине законом запрещено иметь двойное гражданство.

Издание пишет, что все паспорта бывшего главы государства якобы принадлежат странам третьего мира. При этом в статье Петра Порошенко называют «молдавским олигархом», который якобы сделал себе несколько паспортов еще в 2014 году. Издании Elise Journal считает, что политик может сбежать в Великобританию, воспользовавшись документами.

Ранее стало известно, что бывший президент Украины должен явиться на допрос в Государственное бюро расследований 17 июля по уголовному делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов.

Кроме того, действующий президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, по которому Порошенко может попасть под люстрацию. Это сделано для того, чтобы прекратить дальнейшее злоупотребление властью и служебным положением при исполнении должностных обязанностей.