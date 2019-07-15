Основателя «Нового потока» заподозрили в присвоении трех миллиардов долларов

Председателя совета директоров компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова подозревают в крупном мошенничестве. Основателю нефтегазовой компании грозит до десяти лет тюрьмы. Следователи уже обратились в суд с ходатайством о заключении Мазурова под стражу.

Ранее стало известно, что бизнесмена подозревают в присвоении кредитных средств Сбербанка, Абсолют-банка и Промсвязьбанка на общую сумму в три миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

В минувшую субботу Дмитрий Мазуров был задержан сотрудниками полиции в столичном аэропорту Шереметьево. За два дня до этого он добровольно явился в Следственный департамент МВД, где сообщил все интересующие правоохранителей подробности дела. Кроме того, Мазуров предоставил все требуемые документы.

Группа компаний «Новый поток» владеет нефтяными месторождениями, ведет переработку и сбыт сырья в России и за рубежом.