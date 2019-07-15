В Генпрокуратуре Украины допустили, что Вышинский выйдет на свободу в понедельник

В Генпрокуратуре Украины не исключили, что журналиста Кирилла Вышинского могут выпустить на свободу в понедельник. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу», - предположила Сарган.

По ее мнению, освобождение руководителя портала РИА Новости Украина возможно благодаря решению Конституционного суда и «маленькой записочке, которую передали в руки президенту». Речь идет о письме матери Вышинского, которое было передано Владимиру Зеленскому.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На Украине журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Арест Вышинского вызвал обеспокоенность у многих международных организаций. Так, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер напомнил о необходимости соблюдения международных стандартов и призвал не вмешиваться в работу СМИ.

Срок содержания Вышинского под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.

В понедельник, 15 июля, Подольский районный суд Киева вновь рассмотрит дело журналиста. Для поддержки Вышинского на судебном заседании на Украину прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.