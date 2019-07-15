ФСБ обратилась в суд с просьбой продлить арест украинским морякам на три месяца

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки могут остаться под арестом еще на три месяца. С соответствующим ходатайством в суд обратилось Следственное управление ФСБ.

Ране стало известно, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы в составе организованной группы, сообщает РИА Новости.

Инцидент, в ходе которого были задержаны моряки, произошел утром 25 ноября прошлого года. Тогда два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили госграницу России в акватории Черного моря.

Несмотря на законные требования российских властей, капитаны судов опасно маневрировали. После непродолжительной погони моряки были задержаны. На берег оставили 24 человека, включая двух сотрудников СБУ.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв президента Украины Владимира Зеленского освободить моряков из-под стражи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что свои предложения Москва давно сформулировала и направила в Киев, на что получила негативный ответ. Тем не менее российские власти остаются открытыми диалогу по данному вопросу, подчеркнул Песков.