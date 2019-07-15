Пассажиры самолета сняли на видео отказ двигателя во время полета
Причиной поломки стали птицы, которые попали в двигатель. Спустя некоторое время воздушное судно начало трястись.
© Видео: Julio César Caro, YouTube © Фото: Julio César Caro, YouTube
Пассажиры самолета Boeing 737-300, принадлежащего мексиканской авиакомпании Magnicharters, сняли леденящие кровь кадры: после взлета один из двигателей воздушного судна начинает издавать «рваные» звуки. При этом самолет начинает дергаться.
Как видно в ролике, опубликованном на YouTube, двигатель после ряда мощных хлопков перестает работать.
Известно также, что самолет безопасно приземлился в аэропорту отправления города Пуэрто-Вальярта. Причиной неисправности двигателя стали птицы, которые туда попали.