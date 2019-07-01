Местная авиакомпания зафиксировала цены на рейс Братск-Иркутск из-за наводнения

Один из основных авиаперевозчиков в Восточной Сибири авиакомпания «Ангара» сообщила о фиксации цен на перелет по маршруту Братск-Иркутск на уровне 3 тысяч 525 рублей.

«В связи со сложившейся критической паводковой ситуацией в Тулунском и Нижнеудинском районах Иркутской области, авиакомпания «Ангара» фиксирует стоимость перелета на маршруте Братск-Иркутск. Стоимость билета в одну сторону составит 3 525 рублей», - говорится на сайте перевозчика.

Фиксированные цены на билеты начали действовать с 30 июня.

Сейчас в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Масштабное наводнение началось из-за таяния снега в горах Восточного Саяна, которое совпало с проливными дождями. По последним данным в 53 населенных пунктах подтоплены более 4 тысяч домов, в которых проживает около 10 тысяч человек.

Критическая ситуация сложилась в городе Тулуне, в котором пострадали 800 домов, в том числе и несколько пятиэтажек, а также федеральная трасса Р-255 «Сибирь». Утром в понедельник администрация города сообщила, что уровень воды в реки Ия опустился ниже отметки 11 метров.