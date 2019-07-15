Названы сроки возобновления поставок американских комплектующих для корпорации Huawei

Американские поставщики смогут продавать свою продукцию китайской корпорации Huawei через месяц. Соответствующие лицензии могут предоставить власти США. Об этом стало известно от представителя одной из американских компаний, торгующей полупроводниками.

При этом пока не ясно, на основании каких критериев будут продлеваться лицензии. Не исключено, что официальный Вашингтон будет принимать отдельное решение в каждом конкретном случае, сообщил предприниматель со ссылкой на неназванного чиновника в Минфине США.

Представители Huawei на данную инициативу отреагировали сдержанно, заявив, что не потерпят временных лицензий для американских поставщиков и будут настаивать на полном выводе компании из-под санкций, так как виновность китайской корпорации в нарушении законодательства США так и не была доказана, сообщает Reuters.

Конфликт между американским Минфином и китайской Huawei разгорелся в прошлом году. Производителя электроники из Поднебесной обвинили в попытке хищения коммерческой тайны у компании T-Mobile и нарушении санкций в отношении Ирана.

Ранее стало известно о смягчении позиции властей США. В частности, сообщалось, что Вашингтон готов разрешить американским компаниям продавать продукцию китайской стороне при соблюдении условий национальной безопасности страны.