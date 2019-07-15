Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

В Кроноцком заповеднике на Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Инцидент произошел рано утром в понедельник, 15 июля. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Воздушное судно совершало технический рейс из села Майского Усть-Камчатского района в Долину гейзеров. Вертолет перевозил груз и специалистов по его сопровождению.

В результате жесткой посадки ни пилоты, ни пассажиры не пострадали, а по данному факту назначена проверка. По ее итогам будут определены истинные причины происшествия, сообщает ИА «Камчатка» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

После случившегося вертолетная компания, которая выполняет рейсы в Долину гейзеров, отменила полеты на ближайшие два дня.