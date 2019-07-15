Следователи показали место крушения вертолета в Подмосковье

По факту жесткой посадки вертолета в подмосковном Солнечногорске возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло вечером 14 июля в 16:00. Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в поле недалеко от деревни Барское-Мелечкино в подмосковном Солнечногорске. В результате крушения погибли пилот и пассажир. Как сообщили в СК РФ, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц»).

Среди погибших был глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Он посвятил всю жизнь развитию своей отрасли и даже обучал президента Владимира Путина искусству полетов на дельталете.

Все обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются.