Москалькова прибыла в Киев для поддержки Вышинского в суде

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Она намерена поддержать руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на судебном заседании.

По словам руководителя секретариата российского омбудсмена Ильи Чечельницкого, в понедельник, 15 июля, Подольский районный суд Киева рассмотрит дело журналиста.

«Будут обсуждаться вопросы защиты прав граждан России на Украине и украинских граждан в России, а также продолжение диалога между уполномоченными по правам человека», - заявил Чечельницкий.

Вышинский был взят под стражу 15 марта 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в госизмене. По данной статье предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Он заявил, что Вышинской был арестован за его «прямую профессиональную деятельность», а также за осуществление журналистской функции. Москва направляла Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.