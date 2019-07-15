В Сирии дважды нарушен режим прекращения огня
Огонь был открыт в провинциях Алеппо и Латакия.
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa Globallookpess
Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо - один, Латакия - один.
«Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама - три, Алеппо - семь, Идлиб - один», - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки подписано одно соглашение о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2534.
Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.