В Сирии дважды нарушен режим прекращения огня

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо - один, Латакия - один.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама - три, Алеппо - семь, Идлиб - один», - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки подписано одно соглашение о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2534.

Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.