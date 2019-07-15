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В Роскачестве назвали способы вычисления телефонных мошенников

Лина Давыдова
10:22 15.07.2019
В ведомстве перечислили наиболее «популярные» способы обмана потребителей.
В Роскачестве назвали способы вычисления телефонных мошенников
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press

Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности составило список рекомендаций, которые помогут вычислить телефонных мошенников.
 
В первую очередь стоит насторожиться, если звонящий представляется сотрудником банка и просит назвать CVV банковской карты, код из SMS или кодовое слово. В Роскачестве напоминают, что работники банка не запрашивают подобную информацию.

С особой осторожностью следует отнестись к звонкам и сообщениям от якобы родственников, попавших в беду. Прежде чем переводить деньги, необходимо позвонить близким и спросить, действительно ли им требуется помощь.

Не стоит передавать звонящему личные сведения - паспортные данные, номера банковских счетов и другую важную информацию.
 
Еще один распространенный тип телефонного мошенничества - звонок от якобы сотрудника банка с предупреждением о подозрительных операциях на счете. Телефонные аферисты предлагают назвать конфиденциальную информацию, чтобы «отменить операцию» и получают доступ к счету. Настоящие сотрудники банков оперативно блокируют подозрительные транзакции, для этого им не требуются дополнительные сведения.
 
Звонки и сообщения о «выигрыше в лотерею» - очередной способ получить конфиденциальную информацию. Мошенники просят предоставить данные банковской карты или «заплатить налоги» еще до получения перевода.

Вычислить мошенников можно даже по их поведению. Они часто торопят, давят на собеседников, стараются добиться желаемого результата за один телефонный звонок. В Роскачестве рекомендуют прервать подобный разговор, а затем передать телефонный номер звонившего в банк, от имени которого действуют аферисты, либо обратиться в полицию.
 

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