Карательная жалоба: исследователь обнаружил неизвестный документ, из-за которого могла погибнуть группа Дятлова

Группа Игоря Дятлова могла погибнуть из-за жалобы на начальника лесоучастка Георгия Ряжнева. К такому выводу пришел исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев.

Он заявил, что нашел так называемый документ на первых страницах дневника Юрия Юдина - участника группы, который не пошел в поход из-за болезни.

Дегтерев пришел к выводу, что Ряжнев якобы мог быть 26 января 1959 года в 41-м квартале, где располагался поселок лесозаготовителей Ивдельского управления лагерей. Там туристы находились два дня подряд.

«Из дневников дятловцев можно понять, что в 41-м поселке работали несколько женщин. Одна из них и была та самая Суслова Татьяна Поликарповна. Ее деньги забирал себе начальник первого лесоучастка Ряжнев. Не ясно только, это зарплата или пенсия по инвалидности. Женщина сделала запись в блокноте Юрия Юдина. А он, видимо, обещал подать жалобу за нее в самом Ивделе. Но про запись забыл навсегда», - пишет Дегтерев в своем блоге.

В результате исследователь-энтузиаст пришел к выводу, что Ряжнев якобы получил информацию о жалобе.

«Так как во времена СССР за такое строго карали, то его жизнь и карьера оказались в серьезной опасности. Начальник сам выдавал деньги и привозил ей только заполненные ведомости. Так как на нем был замешан незаконный промысел местных манси, то кто-то из них догнал группу и всех их жестоко убил. Жалобу не нашли, так как она была в кармане Юрия Юдина. Тех, кого пытали и избивали, манси забросили в ручей», - пишет Дегтерев.

При этом следователи якобы могли «подогнать» все под несчастный случай, уверен он.

В начале этого года прокуроры Свердловской области начали проверку, объявив, что допускают три причины трагедии: ураган, сход лавины и снежную «доску». Полностью исключаются криминальные версии. Сейчас проверка продолжается, но родственники жертв просят возобновить уголовное дело о гибели группы. Существует вероятность того, что в скором времени останки участников группы будут эксгумированы.