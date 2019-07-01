СМИ: США построят в Арктике военный порт для «сдерживания России»

В США идет подготовка стратегии противодействия России в Арктике. Статья на данную тему опубликована на портале Heise.

В ней отмечается, что стратегическое положение Арктики, большие залежи полезных ископаемых и удобный судоходный путь делают ее привлекательной для многих стран.

Это и стало причиной того, что несколько дней назад сенат США добавил к уже согласованному бюджету для Пентагона в $750 млрд средства на строительство стратегического военного порта в Арктике.

Однако полноценно противостоять России у США не получится по причине того, что в стране остается функционирующим только один ледокол, в то время как в России их десятки, отмечает автор статьи.

Однако, на этот поприще уже многое делается: так, ВМС США уже потратили $750 млн на разработку и скорейшее строительство нового ледокола, а также планируют создание еще двух таких судов.

«В мае Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, говоря о новом ледоколе, заявил, что их господство в Арктике должно быть восстановлено для снижения влияния России и Китая в регионе», - пишет издание.

По мнению автора, именно борьба за Арктику сможет стать причиной одного из крупнейших конфликтов в XXI веке.

Ранее в МИД РФ осудили США за попытки превратить Арктику в театр военных действий.