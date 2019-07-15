Кортеж Зеленского попал в массовое ДТП с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП с участием трех автомобилей и автобусов в Запорожской области. В автобусах перевозили детей.

Автомобили Volkswagen Touareg, в которых находились сотрудники Управления государственной охраны, возвращались в Киев из командировки. Они начали обгон попавшейся по пути колонны автобусов, в которых перевозили детей, из-за чего один из них упал в кювет, а сами автомобили сильно пострадали.

Сам же Зеленский принял решение вернуться в столицу Украины самолетом. Его автомобиля, как сообщает «Страна.UA», в кортеже не было. Сообщается, что жертв в результате случившегося нет.

Между тем, ранее украинский президент побывал на границе с российским Крымом. Зеленский посетил пункт пропуска «Чонгар» – это первый раз с 2014 года, когда украинский президент приезжает на российскую границу полуострова.