В МЧС открыли горячую линию из-за трагического ДТП в Башкирии

Авария с пассажирским автобусом “King Long XMQ”, в котором находились 39 туристов из Татарстана, произошла в 19.16 по московскому времени на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк республики Башкортостан в районе населенного пункта Ирныкши Архангельского района. Транспортное средство совершило съезд с дороги и опрокинулось в кювет и перевернулось.

По оперативной информации шесть человек погибли. Тринадцать пострадавших, среди которых два ребенка, отвезли в ближайшие больницы, а также в Уфу.

По сообщению СУ СК РФ по республике Башкортостан, были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

МЧС республики открыло горячую линию, по телефону которой можно узнать о пассажирах автобуса.

«На базе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан открыта горячая линия 8 (347) 248-12-84», - сообщает UFA1.

На месте трагедии сотрудникам МЧС помогало большое число неравнодушных людей, которые пытались своими силами перевернуть автобус.