«Развивал авиацию не на словах»: в ОФ СЛА РФ прокомментировали трагическую гибель главы федерации

Вице-президент Федерации сверхлегкой авиации России Илья Орлов назвал погибшего при жестком приземлении вертолета в Подмосковье главу федерации Игоря Никитина очень хорошим и светлым человеком.

«Ушел из жизни великий человек, который развивал авиацию не на словах, а с токарного станка и до комиссии при президенте Российской Федерации. Не нахожу сейчас слов на самом деле», - прокомментировал случившееся «Звезде» Орлов.

Он назвал Никитина очень хорошим, ярким, чистым, светлым, добрым и отзывчивым человеком, стоявшим у истоков авиации. Сам Орлов с трудом подбирал слова, находясь в расстроенных чувствах.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, возле деревни Барская совершил жесткую посадку вертолет Robinson. В результате аварии два человека погибли, среди них оказался глава ОФ СЛА РФ Игорь Никитин. Он посвятил жизнь развитию своей отрасли и добился в ней значительных успехов. Помимо прочего, Никитин обучал Владимира Путина искусству полетов на дельталете.