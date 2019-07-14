Ливийская национальная армия начинает новое наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халиф Хафтар готовит новое наступление на столицу страны Триполи. Он рассчитывает захватить площадь аш-Шахада.

Представители армии утверждают, что противники отступают и устраивают теракты внутри ливийской столицы, пишет РИА Новости со ссылкой на командующего 73-ей передовой бригады ЛНА генерала Салиха Бухалику.

Хафтар 4 апреля объявил операцию по освобождению столицы от террористических групп. Его противники, в свою очередь, провозгласили операцию «Вулкан гнева» и встали на оборону столицы и Фаиза Сараджа, возглавляющего правительство национального согласия и президентский совет Ливии. Бои ведутся в населенных пунктах, прилегающих к ливийской столице.

После вторжения НАТО в Ливию, которое закончилось свержением и жестоким убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи, в стране наступил политический кризис и воцарилось двоевластие. Востоком Ливии правит избранный народом парламент, его поддерживает ЛНА, а Запад контролируется сформированным при поддержке ООН и Евросоюза правительством национального согласия, которое возглавляет Сарадж.