Яхта и туристический теплоход столкнулись в Ярославской области

В Ярославской области устанавливают обстоятельства столкновения туристического теплохода и яхты, в результате которого последняя затонула. Авария произошла ночью 14 июля в Мышкинском районе.

На борту круизного лайнера находились более 150 пассажиров, а также 78 членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

К настоящему моменту яхта уже отбуксирована к берегу. По некоторым данным, из топливного судна в Волгу мог вытечь мазут.

© okeigorodrybinsk, Instagram

© okeigorodrybinsk, Instagram