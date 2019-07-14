Яхта и туристический теплоход столкнулись в Ярославской области
На борту круизного лайнера в момент ЧП находились более 150 пассажиров, а также 78 членов экипажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: okeigorodrybinsk, Instagram
В Ярославской области устанавливают обстоятельства столкновения туристического теплохода и яхты, в результате которого последняя затонула. Авария произошла ночью 14 июля в Мышкинском районе.
На борту круизного лайнера находились более 150 пассажиров, а также 78 членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.
К настоящему моменту яхта уже отбуксирована к берегу. По некоторым данным, из топливного судна в Волгу мог вытечь мазут.