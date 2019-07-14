Ешь и худей: какие растительные масла помогут убрать жир на животе

Избавиться от висцерального - брюшного - жира может помочь употребление мононасыщенных и полиненасыщенных жиров. Так считают специалисты American Diabetes Association.

Жир на животе чаще всего появляется из-за чрезмерного употребления продуктов с насыщенными жирами: сыра, красного мяса, части молочных продуктов. К ним же относятся пальмовое и кокосовое масло - они с трудом выводятся из организма.

Чтобы сохранить здоровье и фигуру, специалисты рекомендуют употреблять орехи, зелень, овощи, жирную морскую рыбу. А для приготовления еды использовать подсолнечное, рапсовое и оливковое масло, передает Daily Express.

При неправильном питании жир накапливается в брюшной полости рядом с органами. Его избыточное количество может привести к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.