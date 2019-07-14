Звезда YouTube и Instagram погибла в 35 лет

В Лондоне утром 12 июля погибла популярный британский блогер Эмили Хартридж. Девушка стала первой жертвой аварии на электроскутере в истории Соединенного Королевства.

© emilyhartridge, twitter

Трагедия произошла в престижном районе Баттерси, на юго-западе Лондона, неподалеку от дома звезды Интернета. Скутер 35-летней девушки столкнулся с грузовиком, она погибла, пишет The Daily Mail.

Эмили часто публиковала в Сети видео своих тренировок, отдых с друзьями и молодым человеком. На канал Хартридж на YouTube подписаны более 340 тысяч пользователей, а в Instagram она имеет 40 тысяч подписчиков.