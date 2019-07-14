Впервые за полвека: что ждет туристов внутри уникальной «ломаной» пирамиды

В Египте впервые за более чем полвека открылись для туристов две древние пирамиды.

Появилось видео, на котором изображены не только экспонаты, но и устройство пирамиды. На кадрах видно пугающую лестницу и узкий туннель, с которым придется столкнуться, чтобы попасть внутрь пирамиды. Во время церемонии посетителям были продемонстрированы мумии, похороненные в саркофагах, и древние деревянные маски, найденные во время раскопок.

«Эта пирамида имеет не только два угла, но и два входа. Первый - на северной стороне, а второй – на западной», - рассказал министр по делам Древностей Египта рассказал Халед эль-Энани.

Власти Египта надеются, что такие открытия будут привлекать туристов, интересующихся осмотром достопримечательностей древности.

Отметим, что пирамида сохраняет свою изначальную изогнутую форму. Ее высота составляет 101 метр.

Власти впервые с 1965 года открыли изогнутую пирамиду правителя Снофру 13 июля 2019-го.