В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей: кадры с места

Автомобиль влетел в толпу пешеходов в районе Баттерси на юге Лондона. Машина совершила наезд в субботу вечером, 13 июля, когда люди выходили из отеля.

В результате аварии один человек был госпитализирован с переломом ноги, остальные отделались незначительными травмами.

Примерно в это же время в Баттерси произошла драка. Полиция прибыла на место после сообщений о потасовке. Кадры с места событий выкладывают очевидцы в социальных сетях.

Виновники инцидента задержаны, трое - за покушение на убийство, четверо - за участие в драках, пишет The Daily Star.