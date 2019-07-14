Конюхов планирует поднять со дна останки адмирала Макарова и захоронить их в Главном храме ВС РФ

Российский путешественник Федор Конюхов со своей командой планирует принять участие в экспедиции к месту крушения броненосца «Петропавловск» в Желтом море. Ее цель - поднять останки адмирала Степана Макарова и художника Василия Верещагина.

«В планах - поднять их останки и перезахоронить в России. Причем адмирала Макарова - в новом строящемся храме Министерства обороны», - рассказал ТАСС сын Конюхова Оскар.

По его словам, экспедиция намечена на 2020 год. Сейчас проводятся переговоры с японской стороной.

Броненосец «Петропавловск», на котором держал свой вымпел командующий Тихоокеанской эскадрой Степан Макаров, потерпел крушение в 1904 году во время русско-японской войны. Корабль подорвался на мине.