Подруга обвиняемого в убийстве стюардессы рассказала о его характере

Подруга Никиты Енина, обвиняемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой, рассказала, что в жизни молодой человек был добрым и взвешенным.

Девушка знает задержанного более десяти лет, они дружили с детства. Будучи ребенком, он не обижал сверстников и вообще никогда не проявлял агрессию. Поэтому она очень удивилась, когда узнала о произошедшем.

«Женщин очень уважал, то есть нас было много девочек среди его окружения. Он прекрасно знал, что можно, как себя с девочками вести, никаких садистстких выпадов в сторону женского пола не было», - рассказал он в интервью «360».

По словам девушки, семья Енина благополучная, он всегда поддерживал хорошие отношениях с отцом и с матерью, даже когда родители развелись.

Ранее сообщалось о том, что в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве было найдено тело 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний Никита Енин. Молодой человек признал вину. Поводом для совершения преступления стала ссора на почве ревности.