В Госдуме оценили перспективы отношений России и Грузии

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий оценил обстановку в Грузии и рост напряжения между Москвой и Тбилиси.

По мнению политика, отношения России с соседним государством вряд ли восстановятся при нынешнем правительстве Грузии.

«Думаю, что мало-помалу отношения будут восстанавливаться, это вряд ли произойдет при нынешнем руководстве Грузии», - рассказал он в интервью RT.

Слуцкий назвал инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым просчитанной провокацией.

В Грузии 20 июня прошли массовые протесты, приведшие к отставке спикера парламента. Поводом для них стал визит депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который возглавлял российскую делегацию на проходившей в Тбилиси Межпарламенской ассамблее православия.

Ажиотаж начался после того, как оппозиция увидела Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии. Политик заявил, что сделал это по предложению грузинской стороны.

Инцидент привел к росту напряженности в отношениях Москвы и Тбилиси. На фоне беспорядков в столице Грузии 21 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиаперелеты между странами.