Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности

Ученым из Шотландии удалось провести уникальный эксперимент, во время которого они запечатлели на снимке квантовую запутанность.

Это явление образуется, когда две частицы становятся неразрывно связанными, и действия, происходящие с одной из них сразу же оказывают влияние на другую. Все это происходит несмотря на расстояние, которое есть между частицами.

Камера запечатлела момент, когда обе частицы сместились одинаково, хотя были разделены. Это и подтвердило наглядно существование квантовой запутанности.

Ученые отмечают, что полученные изображения самых фундаментальных квантовых эффектов могут использоваться для доступа ко всему спектру возможностей, разрешенных в квантовом мире, пишет журнал Science Advances.