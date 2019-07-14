«Без этого мира не будет»: депутат Верховной рады призвал снять блокаду с Крыма и Донбасса

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что блокада Донбасса и Крыма имела отрицательные последствия. А именно: привела к тому, что президент, парламент, власть и правительство оттолкнули людей - они больше не ассоциируют себя с Украиной.

Кроме того, политик подчеркнул, что необходимо инициировать снятие блокады с торговой, транспортной, экономической и социальной сфер с Донбасса и Крыма.

«Это первый шаг к миру, это первый шаг к реинтеграции наших территорий, потому что люди всегда рассуждают, где им выгоднее», - сказал он в эфире телеканала «НАШ».

Мураев также подчеркнул, что блокада невыгодна и для государства.