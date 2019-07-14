Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за премий

Четверо пьяных украинских бойцов избили командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко после того, как он лишил их премий за июнь. В результате, последний попал в больницу с тяжелыми травмами головы.

Инцидент произошел 11 июля в 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.

«Командир бригады полковник Гараз проводит разбирательство по данному факту», - отметил Филипоненко, заявление которого опубликовано на сайте народной милиции ЛНР.

Он добавил, что из-за задержек зарплат украинские силовики отказываются выполнять приказы командиров, совершают преступления, есть случаи дезертирства.