Украинский юрист рассказал, когда арестуют Порошенко и его соратников

После ухода генерального прокурора Украины Юрия Луценко в стране могут начать задерживать представителей высших эшелонов власти.

Советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов уверен, что Луценко оказывает поддержку бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко.

«В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему (экс-президенту Украины Петру Порошенко) действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах», - сказал Портнов в эфире телеканала NEWSONE.

Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявлений Андрея Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Сам юрист считает, что из-за Луценко бывший глава Незалежной и его соратники до сих пор не в тюрьме.

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрировать всех высших должностных лиц страны с 2014 года, то есть распространить люстрацию, под которую подпадали до сих пор чиновники времен Януковича.