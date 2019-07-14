Полицейский сбил троих пешеходов на переходе в Хабаровске

Сотрудник полиции сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Хабаровске. Как заявили в региональном управлении МВД, инцидент произошел в ночное время, а сам водитель в этот момент находился на службе.

«Сотрудник полиции в служебное время совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате наезда один из пешеходов погиб, еще двое были госпитализированы с различными травмами.

По результатам медицинского освидетельствования, водитель машины ППС в момент ДТП был трезв. В управлении проводится служебная проверка в отношении полицейского, добавили в МВД.