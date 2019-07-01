В РФ вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно тексту пояснительной записки, ограничение распространится на следующие категории вин: тихие, игристые, ликерные и фруктовые. Однако алкоголь, который продается в магазинах и предприятиях общепита, под это ограничение не попадет.

По словам руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, данное решение является весьма логичным.

«Таким образом, наши торгпредства и посольства будут продвигать российское вино на различных приемах. Они будут поить своих гостей русским вином, а не испанским или аргентинским, и это будет большим плюсом», - цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что производителям вина предстоит решить ряд проблем, которые связаны с поиском дистрибьютора для поставки продукции в госучреждения.

Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию вина крупнейшего в Черногории производителя страны из-за несоответствия требованиям к качеству и безопасности.