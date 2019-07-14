Петербуржцы не могут вылететь домой из Болгарии
Более шести часов туристы из Петербурга ожидают отправки своего рейса из Болгарии.
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Российские туристы не могут улететь домой из болгарского аэропорта Бургас.
Сперва рейс местных авиалиний Бургас - Санкт-Петербург задержали на четыре часа. После посадки пассажиры прождали в салоне еще два часа, в это время авиалайнер проходил техобслуживание и заправлялся.
Как пишут пользователи в Сети, самолет до сих пор не вылетел. При этом представители авиакомпании и аэропорта не дают никаких комментариев. Связаться с российским консулом также не представляется возможным.
По данным пользователей соцсетей, в петербургском аэропорту Пулково уже появилась информация об отмене рейса.