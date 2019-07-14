Петербуржцы не могут вылететь домой из Болгарии

Российские туристы не могут улететь домой из болгарского аэропорта Бургас.

Сперва рейс местных авиалиний Бургас - Санкт-Петербург задержали на четыре часа. После посадки пассажиры прождали в салоне еще два часа, в это время авиалайнер проходил техобслуживание и заправлялся.

Как пишут пользователи в Сети, самолет до сих пор не вылетел. При этом представители авиакомпании и аэропорта не дают никаких комментариев. Связаться с российским консулом также не представляется возможным.

По данным пользователей соцсетей, в петербургском аэропорту Пулково уже появилась информация об отмене рейса.